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Выход США и России из ДРСМД

Косачев не считает слова Хантсмана гарантией неразмещения РСМД в Европе

Глава комитета СФ по международным делам отметил, что ДРСМД был единственной гарантией неразмещения американских ракет в Европе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что единственной гарантией неразмещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе был ДРСМД. Так он прокомментировал слова посла США в РФ Джона Хантсмана об отсутствии у Вашингтона планов по размещению этих ракет на территории европейского континента.

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"При всем понимании значимости слов посла, представляющего официальную позицию страны, далек от иллюзий в отношении планов США по РСМД. Не для того американцы выходили из договора, чтобы продолжать его соблюдать. Единственной гарантией неразмещения американских ракет в Европе был сам ДРСМД", - сказал Косачев в среду ТАСС.

По его словам, так как соответствующего договора больше нет, "ситуация непредсказуема и в силу этого крайне тревожна".

Ранее Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что, если ракеты средней и меньшей дальности потребуются, США скорее разместит их на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе.

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Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссияХантсман, ДжонВыход США и России из ДРСМД
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