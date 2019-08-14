Суд Волгограда отказал экс-кандидату в губернаторы в иске о незаконности решения избиркома

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в среду отказал незарегистрированному в качестве кандидата на пост главы региона от партии "Яблоко" Дмитрию Любитенко в удовлетворении иска против избирательной комиссии Волгоградской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Любитенко в установленный срок собрал 22 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. В ходе судебного заседания он пояснял, что не имел возможности собрать нужные для прохождения муниципального фильтра 228 подписей муниципальных депутатов из-за "административных барьеров" и требовал в своем иске признать незаконным отказ избиркома в его регистрации кандидатом в губернаторы, отменить его и зарегистрировать в качестве кандидата на пост главы области на выборах 8 сентября.

"Суд постановил исковое заявление оставить без удовлетворения", - сказал судья.

По данным облизбиркома, ранее по итогам регистрации кандидатов в губернаторы Волгоградской области были зарегистрированы пять выдвиженцев от партий - это действующий губернатор Андрей Бочаров от "Единой России", Алексей Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от "Справедливой России". Позднее с выборов снялся Давыдовский, написав заявление в облизбирком, которое было удовлетворено. Таким образом, в настоящее время на пост главы Волгоградской области претендуют четыре кандидата.

Восьмого сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.