Окружной избирком № 43 зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Окружная комиссия по 43-му одномандатному избирательному округу зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщила на заседании в среду председатель избиркома Ирина Вялых.

Накануне Московский городской суд удовлетворил иск члена федерального политкомитета партии "Яблоко" Митрохина на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму.

"Принято решение зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу", - сказала Вялых.

Окружная комиссия по 43-му округу Москвы 16 июля отказала Митрохину в регистрации кандидатом из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Митрохин обратился в Мосгоризбирком, который после повторной проверки подписных листов признал у кандидата недействительными 415 подписей, а достоверными - 4525, что является основанием для регистрации, и предложил окружному избиркому пересмотреть его решение.

Однако окружная комиссия повторно отказала представителю "Яблока". Как пояснила председатель избиркома Ирина Вялых, в результате повторной проверки признаны недействительными или недостоверными 489 подписей избирателей из 4940, предоставленных кандидатом. Таким образом, количество достоверных подписей составило 4451, что недостаточно для регистрации Митрохина кандидатом. После этого Митрохин решил обратиться в суд.

После регистрации Митрохина количество кандидатов от "Яблока", зарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму, возросло до четырех. Ранее были зарегистрированы уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович (округ № 6, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина), эксперт Центра антикоррупционной политики партии Максим Круглов (округ № 14, Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино) и архитектор Дарья Беседина (округ № 8, Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол).