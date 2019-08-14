Специалисты подготовили черновой вариант проекта избирательного кодекса России

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) подготовила черновик проекта российского избирательного кодекса. Об этом в среду сообщил ТАСС в кулуарах Международного юридического форума "ЮрВолга-2019" исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

В июле прошлого года Российский фонд свободных выборов (один из его учредителей ЦИК РФ) и факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова подписали соглашение о разработке на базе учебного заведения проекта избирательного кодекса России. О том, что российское избирательное законодательство может быть оформлено в избирательный кодекс к следующим выборам в Госдуму в 2021 году, говорила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В настоящий момент мы приняли отчет рабочей группы МГУ под руководством Андрея Юрьевича Шутова, и к этому отчету прилагается черновой текст кодекса о выборах и референдумах. Сейчас мы этот текст внимательно анализируем, готовим к публикации", - сказал собеседник агентства.

Лесков уточнил, что это достаточно объемный текст. "Для того, чтобы его запрограммировать и выложить в интернет, программисты попросили у нас определенное время <…> Текст кодекса по своему объему точно не будет больше объема пяти законов основных, регулирующих избирательные права граждан", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что структура проекта избирательного кодекса будет состоять из двух частей. "Структура того документа, который мы опубликуем в ближайшее время, я думаю, после единого дня голосования, будет состоять из двух компонентов: первый компонент - это сам текст кодекса, то есть это непосредственный результат кодификации действующего законодательства, действующих норм. К нему в качестве дополнения идет пакет поправок", - сказал он.

По словам Лескова, на данный момент сформировано уже порядка 25 поправок. "То есть мы даем возможность законодателю самому определиться, что из этих поправок они считают необходимым вносить в текст, а что нет <…> Поскольку задача стояла научно-исследовательская, а не политическая, мы предложили выбор нашим законодателям, а они уже сами должны выбирать, какие из этих поправок они считают нужными", - добавил он.

О форуме

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области с 12 августа. В программе мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов. Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы.

Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.