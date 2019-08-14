Постпредство России при ОБСЕ осудило перевод русских школ в Латвии на латышский язык

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило план полного перевода системы образования Латвии, в том числе школ национальных меньшинств, на латышский язык и заявило, что подобная реформа противоречит международным обязательствам страны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в официальном Twitter постпредства.

"13 августа правительство Латвии приняло закон, по которому многоязычная система образования будет переведена на латышский язык. Политика языкового давления на национальные меньшинства наносит вред их идентичности и противоречит международным обязательствам Риги", - говорится в заявлении.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Кроме того, парламент Латвии ранее принял, а президент страны утвердил разработанные Минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике был введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.