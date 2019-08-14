Половина победителей конкурса "Мой Дагестан" назначены на руководящие должности

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Половина победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" на сегодня назначены на руководящие должности, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с молодежью республики на форуме "Машук".

"При поддержке администрации президента [РФ] мы провели конкурс "Мой Дагестан". В нем приняли участие 6 тыс. человек, причем конкурс был международный. Провели большую работу, было объективное жюри, отработанная мировая система оценки. Мы выбрали 54 человека. Сегодня 26 из них работают на руководящих должностях", - приводятся слова Васильева в сообщении на официальном сайте руководителя региона.

По его словам, это "люди, которые не были большими начальниками, но у них был опыт, амбиции, знания".

"90% молодых людей, прошедших в финал конкурса,... - дагестанцы. Некоторые из победителей уже "выросли". Допустим, министр земельных и имущественных отношений сначала был заместителем руководителя этого ведомства. И таких у нас уже трое - тех, кто, поработав год, "вырос" до руководителя рангом выше, в том числе и министр сельского хозяйства республики", - сказал Васильев.

Глава республики отметил, что "радуется их успехам и связывает много надежд с ними".

Во время послания Народному собранию Дагестана 20 марта глава республики Владимир Васильев говорил, что масштабная антикоррупционная кампания в регионе и работа по обновлению кадров поставили вопрос о привлечении компетентных специалистов. Проведенный совместно с администрацией президента России конкурс "Мой Дагестан", конкурс по формированию кадрового резерва и открытая политика подбора кадров позволили сформировать кадровый резерв, отметил он.

Кадровые конкурсы Дагестана

Весной 2018 года в Дагестане прошел конкурс в резерв управленческих кадров, из более 1 тыс. претендентов победителями стали 58 человек. Летом 2018 года прошел открытый кадровый конкурс "Мой Дагестан", заявки для участия в нем подали более 11,5 тыс. человек со всей России, победителями стали 54 человека, представляющие шесть российских регионов. Ранее из числа победителей конкурсов в регионе был создан клуб управленцев "Мой Дагестан", участники которого обсуждают проблемы развития республики совместно с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления.