Эксперт: цифровые избирательные участки необходимо обеспечить кибернаблюдателями

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Кибернаблюдение за электронным голосованием необходимо внедрить в России. Такое мнение высказал в среду ТАСС на Международном юридическом форуме "ЮрВолга-2019" исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября. Возможность принять в нем участие будет в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

"Если у нас появляются цифровые участки, значит, должны быть цифровые наблюдатели, которые получат права определенного доступа в систему. Они должны отслеживать ход электронного голосования", - сказал Лесков.

Он уточнил, что самое главное, чтобы процесс выборов на цифровом избирательном участке был всем понятен и не повлиял на степень осознанности действий голосующих. "Мы очень опасаемся того, чтобы облегчение процедур не привело к... тому, чтобы люди перестали интеллектуально оценивать свой выбор и осознанно к нему подходить", - отметил Лесков.

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области с 12 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов.

Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.