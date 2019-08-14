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Эксперт: цифровые избирательные участки необходимо обеспечить кибернаблюдателями

Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков отметил важность того, чтобы процесс выборов на цифровом участке не повлиял на степень осознанности действий голосующих

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Кибернаблюдение за электронным голосованием необходимо внедрить в России. Такое мнение высказал в среду ТАСС на Международном юридическом форуме "ЮрВолга-2019" исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября. Возможность принять в нем участие будет в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

"Если у нас появляются цифровые участки, значит, должны быть цифровые наблюдатели, которые получат права определенного доступа в систему. Они должны отслеживать ход электронного голосования", - сказал Лесков.

Он уточнил, что самое главное, чтобы процесс выборов на цифровом избирательном участке был всем понятен и не повлиял на степень осознанности действий голосующих. "Мы очень опасаемся того, чтобы облегчение процедур не привело к... тому, чтобы люди перестали интеллектуально оценивать свой выбор и осознанно к нему подходить", - отметил Лесков.

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области с 12 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов.

Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.

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