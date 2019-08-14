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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

И.о. постпреда РФ: Россия не против проведения Совбеза ООН по Кашмиру

Дмитрий Полянский при этом выступил за обсуждение темы в формате закрытых консультаций, то есть за закрытыми дверями и без участия Индии и Пакистана

ООН, 14 августа. /ТАСС/. Москва не возражает против обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир, но считает, что оно должно быть проведено в формате закрытых консультаций. Об этом заявил в среду журналистам и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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В начале недели Пакистан запросил проведение соответствующей встречи, решение о ее организации принимает председатель СБ, которым в августе является Польша. "Мы со своей стороны не возражаем, - сказал Полянский. - Однако на данный момент у нас нет какой-либо конкретной информации о планах по проведению такой встречи".

При этом дипломат выступил за обсуждение этой темы в формате закрытых консультаций, то есть без участия Индии и Пакистана и за закрытыми дверями. "Нам надо прежде всего обсудить ситуацию между собой, так как СБ уже длительное время не касался кашмирского досье, - пояснил он. - Необходимо сверить наши позиции".

Теги
ИндияПакистанРоссияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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