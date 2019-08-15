В Минкомсвязи сравнили работу в БРИКС с взаимодействием экипажа космической станции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Пятая встреча министров связи стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прошла в среду в столице председательствующей в этом году в объединении Бразилии, Бразилиа. Замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов обсудил с коллегами из стран "пятерки" вопросы развития цифровой экономики и взаимодействие на международных площадках.

"Мы высоко ценим прагматичный характер взаимодействия в рамках БРИКС и рады тому, что в этом наши [с партнерами] взгляды сходятся. Как [члены международного экипажа] на космической станции, мы продолжаем совместную работу, преодолевая возможные разногласия", - сказал глава российской делегации, выступая на открытии мероприятия, которое транслировалось в Facebook. В этом с ним согласился первый в истории Бразилии космонавт Маркус Понтис, ныне возглавляющий министерство науки, технологии, инноваций и коммуникаций южноамериканской республики.

В ходе дальнейших переговоров стороны договорились расширять доступ населения к цифровым технологиям, содействовать их внедрению в традиционные сферы экономики и промышленного производства, повышать цифровую грамотность, говорится в итоговом документе. Перспективным направлением членам "пятерки" видится разработка совместных проектов по использованию цифровых технологий в госуправлении. Для этого предлагается организовать обмен опытом в области развития умной городской среды, работы с системами больших данных и цифровой идентификации.

Накануне министерской встречи своими идеями в области сотрудничества в формате БРИКС поделились друг с другом эксперты и предприниматели стран объединения. В частности, участники пятой встречи в формате B2B обсудили такие прикладные направления работы, как использование информационных технологий в агропромышленности, развитие сетей 5G и высокоскоростного интернета в странах объединения, стратегия цифровых преобразований. По мнению министров, ключевая роль в этих вопросах должна принадлежать исследовательским институтам.

По словам Мамонова, перенимающая в 2020 году у Бразилии эстафету председательства в объединении Россия намерена и дальше держать "высокую планку, заданную Бразилиа" в работе по линии Минкомсвязи.