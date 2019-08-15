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Спор вокруг Курил

Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Глава МИД РФ отметил, что позиция Токио препятствует подписанию документа

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, однако позиция Токио препятствует его подписанию. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Я не думаю, что ситуация [вокруг подписания мирного договора с Японией] тупиковая, - сказал министр. - Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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