В "Единой России" рассмотрят сообщения СМИ о грубости депутатов Крыма и Алтая

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Партийная комиссия "Единой России" по этике в сентябре рассмотрит сообщения СМИ о грубости в соцсетях крымского сельского парламентария Ивана Васенина и алтайского спикера районного совета депутатов Людмилы Ящемской. Об этом в четверг рассказал ТАСС секретарь генерального совета партии, член Совета Федерации Андрей Турчак.

"С сентября, когда депутаты вернутся со своих каникул, партийная комиссия по этике возобновит свою работу и, соответственно, оба этих случая будут вынесены на заседание комиссии. Детально разобраны. И каждому этому случаю будет дана своя оценка", - сказал Турчак.

Партийная реакция на подобные случаи, по мнению Турчака, видна по нескольким инцидентам, разобранным в этом году. "Эти заявления недопустимы. В такой форме и по содержанию", - добавил секретарь генсовета.

Ранее крымские СМИ распространили скриншоты переписки в соцсетях, где предположительно депутат Петровского сельсовета Симферопольского района Иван Васенин хамит гражданам, используя нецензурную брань. Также в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, похожая на спикера совета депутатов Чемальского района Республики Алтай, члена "Единой России" Людмилу Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность. Сама Ящемская заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, предположив, что ролик был подделан.