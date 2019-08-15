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Путин встретится с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым

Президент также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым и проведет международный телефонный разговор. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам.

"Президент работает в Москве. У него разговор международный в ближайшее время [состоится], мы дадим сообщение", - сказал представитель Кремля.

Песков также анонсировал несколько рабочих встреч, "включая общение с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Шумковым". По словам пресс-секретаря Путина, такое общение с главами регионов традиционно. "Путин особое внимание уделяет общению с врио после того, как они уже входят в курс дела, понимают уже картину своего субъекта", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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