Захарова: США поступят безответственно, если выйдут из ВТО

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО) являются безответственными и могут сказаться на качестве жизни людей по всему миру. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на международном молодежном форуме "Евразия глобал".

Захарова напомнила, что многие страны на протяжении десятилетий реформировали свои экономики, чтобы соответствовать критериям ВТО. Кроме того, она добавила, что за каждой экономикой стоят судьбы отдельных людей.

"Как можно так безответственно, как на счетах - это даже не счеты, а первобытные палочки, - решать судьбу мира? Так нельзя", - прокомментировала Захарова слова американского лидера.

Трамп заявил во вторник, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, что Соединенные Штаты могут выйти из ВТО, если это потребуется. Он выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали организацию в своих интересах против США.