Второй кандидат подал заявку в конкурсную комиссию на пост мэра Сочи

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Второй пакет документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи поступил в комиссию по приему документов, сообщили в четверг ТАСС в комиссии.

Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи начался 30 июля и продлится до 29 августа. Первый кандидат принес документы 12 августа. В 2019 году выборы главы города пройдут по новой системе, мэра изберут депутаты городского собрания путем тайного голосования, которое состоится 10 сентября.

"Два человека уже подали заявки. Информации о кандидатах у нас нет, мы только принимаем документы", - сообщили в комиссии.

Подать документы на участие в выборах может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы. Сам конкурс пройдет в два этапа: прием документов и проверка достоверности этих данных, далее - собеседование, где каждому участнику будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, планы, прогнозы по руководству Сочи. Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

В апреле 2009 года главой города Сочи стал Анатолий Пахомов, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября 2019 года. Ранее он сообщал, что пока не определился, будет ли претендовать на пост мэра города в третий раз.