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Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов

По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, всего зарегистрировано 107,8 тыс.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"В единый день голосования более 47 тыс. мандатов замещается по всей стране. Кандидатов было выдвинуто 118,6 тыс. человек, зарегистрировано 107,8 тыс.", - сказал Булаев.

По его словам, около 10 тыс. человек не прошли "регистрационные процедуры по разным причинам".

"Мы считаем, что это высокий уровень регистрации, почти 90%. Это говорит о высокой степени подготовленности кандидатов и о лояльности избирательных комиссий к участию кандидатов в этом процессе", - добавил зампред ЦИК.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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Россия
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