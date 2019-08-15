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Захарова заявила, что Украина продолжает оставаться участником 212 соглашений в рамках СНГ

Как напомнила официальный представитель МИД России, на днях в Киеве заявили, что не имеют задолженностей перед организацией

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге не согласилась с заявлениями официального Киева о том, что Украина не является членом СНГ.

По словам Захаровой, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения с Содружеством, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из СНГ в Исполком не поступало. "Очень хочется, чтобы это услышали на Украине люди, которым пытаются в очередной раз повесить лапшу на уши. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители могут в любой момент принять в них участие", - указала она.

"Видимо, дело в том, что в Киеве понимают, что официальный выход из Содружества повлечет за собой выход из ряда международных договоров, участниками которых могут быть только члены СНГ, - предположила Захарова. - А в продолжении действия этих договоров Украина может убыть заинтересована - на сегодняшний день Киев вышел из 15 международных соглашений подобного рода, при этом продолжает оставаться участников 212 соглашений. И это при том, что мы слышим заявления о том, что Украина не является членом СНГ. Как это вообще возможно?"

Как напомнила дипломат, на днях в Киеве заявили, что Украина не имеет задолженностей перед организацией, а также обвинили Кремль в попытках "любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ". "Это уже реально доходит до какого-то абсурда, - отметила она. - Что значит "основателем были, а так как последние годы ничего не подписывали, значит, не члены и никому ничего не должны"? Это какое-то сказочное представление о международном праве, международных структурах и обязательствах государства".

"Мы все видели, как в последние годы Киев взял курс на последовательное снижение своей активности в СНГ: в 2014 году отказался осуществлять функции председателя в Содружестве, отозвал представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете, свел к минимуму уровень участия на заседаниях высших уставных органов, а в середине 2018 года закрыл представительство при СНГ в Минске, - констатировала Захарова. - Но Украина де-юре продолжает оставаться полноценным государством-участником СНГ. Киев регулярно приглашается на заседания высших уставных органов, информируется об их итогах и так далее. Я, честно говоря, ни разу не видела, чтобы были какие-то документы с просьбой не информировать или не приглашать Украину".

"Что касается финансирования работы сотрудничества, то свой долевой взнос Украина перестала выплачивать с 2014 года. И на сегодняшний лень сумма неперечисленных Киевом денежных средств составляет более 300 млн рублей, - сообщила представитель МИД. - Но это было связано не с ее выходом из Содружества, а просто потому что там как решили".

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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