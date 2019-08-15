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ЦИК в августе подключит цифровой сервис по записи для голосования на дому

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев также сообщил о намерении ЦИК запустить еще девять сервисов в 2020 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦИК России намерен до конца месяца подключить услугу, которая позволит гражданам подать заявление о голосовании на дому в цифровой форме. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даем им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому", - сказал Булаев.

По его словам, это цифровое решение "упорядочивает голосование на дому".

Зампред ЦИК уточнил, что к концу лета в общей сложности будет работать девять различных сервисов, которые позволят узнать избирателям, на каком участке они могут отдать свой голос, получить сведения о проходящих и планируемых избирательных кампаниях, а также посмотреть сведения о кандидатах и избирательных объединениях.

"В сентябре появится еще один сервис - это информирование о результатах выборов и референдумов, то есть на своем компьютере, на своей страничке, вы сможете наблюдать за подведением результатов голосования", - подчеркнул Булаев. Он также рассказал о намерении ЦИК запустить еще девять сервисов в 2020 году.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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