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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

В МИД России констатировали стабилизацию ситуации в Киргизии

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что внутренняя стабильность в Киргизии в интересах ее народа и региона в целом

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Внешние проявления нестабильности в Киргизии идут на убыль.

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Такую оценку ситуации в этой стране дала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы видим, как внешние проявления той нестабильности, которую мы все наблюдали, идут на убыль. Констатация некой стабилизации ситуации - такую оценку мы можем дать, - сказала она. - Мы говорим о том, что внутренняя стабильность в Киргизии в интересах ее народа и региона в целом, [в интересах] сопредельных государств. Исходим из того, что развитие ситуации будет проходить строго в правовых рамках".

Кроме того, Захарова выразила надежду, что наметившиеся тенденции к стабилизации обстановки продолжатся.

Теги
КиргизияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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