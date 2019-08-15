В МИД России констатировали стабилизацию ситуации в Киргизии

Такую оценку ситуации в этой стране дала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы видим, как внешние проявления той нестабильности, которую мы все наблюдали, идут на убыль. Констатация некой стабилизации ситуации - такую оценку мы можем дать, - сказала она. - Мы говорим о том, что внутренняя стабильность в Киргизии в интересах ее народа и региона в целом, [в интересах] сопредельных государств. Исходим из того, что развитие ситуации будет проходить строго в правовых рамках".

Кроме того, Захарова выразила надежду, что наметившиеся тенденции к стабилизации обстановки продолжатся.