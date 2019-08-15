Замглавы ЦИК предлагает наказывать кандидатов, нарушающих закон при регистрации на выборах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что необходимо ввести ответственность для кандидатов, которые пытаются зарегистрироваться, нарушая законодательство в ходе избирательной кампании.

"Если говорить о честных и прозрачных выборах, то давайте тогда за нечестность и непорядочность наказывать одинаково. А так мы участковые и территориальные избирательные комиссии субъектов наказываем вплоть до уголовного наказания, а кандидат, который пытается пройти во власть нечестным образом, он как бы вне зоны критики. Так не должно быть", - сказал Булаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящим выборам в Мосгордуму.

Он уточнил, что речь в том числе речь идет о наказании за фальсификацию подписей кандидатами.

"Если человек на изначальном пути действует нечестно, то есть во власть хочет прийти нечестно, то он, придя во власть, будет также работать нечестно. Мне кажется, избирательная система должна жестко стоять на одном - никто не имеет права подталкивать ее к принятию неправовых решений", - уточнил замглавы ЦИК.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).