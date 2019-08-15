Захарова заявила, что любые операции на территории Сирии должны согласовываться с Дамаском

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Все, что происходит на территории Сирии, должно согласовываться с Дамаском, поскольку речь идет о суверенном государстве. Об этом в четверг на брифинге заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Контртеррористическая деятельность должна быть согласована с Дамаском, - отметила она. - Это первое и непреложное условие, учитывая, что речь идет о суверенном государстве".

По ее словам, это принципиальная позиция России, которая не претерпела никаких изменений, в том числе в отношении операций, проводимых Турцией. "Безусловно, мы находимся в контактах с нашими турецкими партнерами, - продолжила Захарова. - Есть вопросы, которые уже решены, есть вопросы, которые еще решаются, но это не отменяет того, что Сирия как суверенное государство должно контролировать и имеет полное право принимать решения о том, что творится у нее на территории".

Официальный представитель российского дипведомства также высказалась против любых попыток расчленения Сирии под любыми предлогами. "Мы не приемлем никакого обособления регионов этого государства, под какими бы предлогами оно ни происходило", - подчеркнула дипломат.