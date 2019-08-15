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Спор вокруг Курил
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В МИД назвали нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов Лаврова о Курилах

В ведомстве отметили, что любые спекуляции на тему мирного договора с Японией недопустимы
Здание МИД РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МИД РФ назвал нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о перспективах подписания мирного договора с Японией.

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"Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией", - заявили ТАСС в российском дипведомстве.

"Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере", - добавили в министерстве.

15 августа Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", заявил, что ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, однако позиция Токио препятствует его подписанию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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