Шойгу: РФ поддерживает Венесуэлу в сопротивлении попыткам США сменить там законную власть

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает стремление Венесуэлы проводить независимую внешнюю политику и ее противодействие попыткам США сменить законно избранную власть в стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Москве с венесуэльским коллегой генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом.

"Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - сказал Шойгу.

Он отметил, что результатом этих усилий стал провал американского плана организации массовых протестных выступлений и дальнейшего раскола общества под видом гуманитарного вторжения. "Считаем, что только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накаленной обстановке, полагаем недопустимым", - подчеркнул российский министр.

Шойгу отметил, что Вооруженные силы Венесуэлы являются гарантом сохранения государственного строя и территориальной целостности республики. "Хотел бы услышать ваши оценки дальнейшего развития обстановки в стране, а затем перейти к обсуждению вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и ряда других вопросов", - заключил глава российского военного ведомства.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.