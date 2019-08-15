Посольство РФ раскритиковало решение Латвии наказать ретрансляторов телеканала "Россия-24"

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Посольство России в Латвии подвергло критике решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики административно наказать 19 местных кабельных операторов, в пакеты которых входит телеканал "Россия-24". Причиной такого решения послужил показанный в эфире канала сюжет о новом президенте страны Эгилсе Левитсе, в котором якобы содержались признаки разжигания ненависти.

"Что делать, когда все плохо, и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, "Россия-24" и заявить о выявленных в ней "враждебных речах", - указывает в четверг на своей странице в Facebook посольство РФ.

"Все! Дело "в шляпе"! Извините, кабельные операторы, ничего личного", - добавляет диппредставительство.

НСЭСМИ, контролирующий деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, в среду выступил с утверждением, что выявил признаки разжигания ненависти в новостном выпуске от 30 мая на канале "Россия-24". Ведущая передачи в частности сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских". В связи с этим совет возбудил административные дела в отношении 19 кабельных операторов Латвии, в пакеты которых входит этот российский телеканал. Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в соответствии с местным законодательством, согласно которому за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность именно ретранслирующий их кабельный оператор.

НСЭСМИ периодически ограничивает ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. В начале этого года совет принял решение запретить на три месяца ретрансляцию "РТР-Планеты" на территории республики из-за якобы разжигания вражды или войны в передачах телеканала, посвященных Украине. В 2014 году ведомство запретило ретранслировать этот же телеканал на три месяца, усмотрев в его передачах информацию, содержащую признаки "военной пропаганды". А в 2016 году совет ввел запрет уже на шесть месяцев, заявив, что в программах "РТР-Планеты" содержатся признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды.