Песков: обнаружение авиабомбы в Кремле не повлияло на график Путина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Инцидент, связанный с обнаружением авиабомбы времен Великой Отечественной войны на территории Кремля, не повлиял на рабочий график президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, повлиял ли инцидент на работу президента. По словам Пескова, все мероприятия графика главы государства "идут по плану".

15 августа сайт Кремля сообщил о том, что Путин провел рабочую встречу с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников ранее рассказал, что при раскопках на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в дореволюционные времена располагался погреб для хранения продуктов, обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны. Боеприпас с соблюдением мер безопасности был вывезен с территории Кремля.