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МИД РФ назвал вбросом новость о запугивании жен голландских пилотов российской разведкой

De Telegraaf ссылается на слова анонимных свидетелей о "голосах с сильным русским акцентом". В ведомстве подчеркнули, что считают параноидальные утверждения о "российской угрозе" клеветническими

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Статья издания De Telegraaf о якобы поступавших семьям голландских пилотов F-16 угрозах от российской разведки - элемент последовательно внедряемого на Западе мифа о "российской угрозе". Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на официальном сайте министерства в четверг в разделе "Недостоверные публикации".

"Расцениваем публикацию De Telegraaf как намеренный вброс неподтвержденной информации с целью дискредитации России, считаем параноидальные утверждения о "российской угрозе", последовательно внедряемые в массовое сознание западной аудитории, клеветническими и безосновательными", - заявили в дипведомстве.

Издание ссылается на слова анонимных свидетелей о "голосах с сильным русским акцентом", а также на секретную информацию, которая была получена от Службы военной разведки и безопасности страны и не подлежит раскрытию. Как отметили в МИД РФ, тот факт, что произношение идентифицируется как "русское", а не "восточноевропейское", говорит об умышленном намерении нанести ущерб репутации России.

"В очередной раз недостаточность доказательной базы не является препятствием для публикации откровенно русофобского материала, изобилующего пропагандистскими фейками", - отметили в дипведомстве.

Новостное издание Нидерландов De Telegraaf опубликовало ранее статью под названием "Русские" запугивают жен голландских пилотов истребителей F-16", в которой сообщалось об угрозах, якобы поступавших семьям военнослужащих НАТО в Литве в 2017 году.

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НидерландыРоссия
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