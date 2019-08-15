Сенатор Бокова не видит необходимости в дополнении перечня мест, где запрещены митинги

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова не видит необходимости в дополнении перечня мест, где запрещено проведение политических акций. Комментируя инициативу о разработке законопроекта об уточнении списка мест, где запрещены митинги, она отметила, что все необходимые ограничения уже есть.

"Все необходимые ограничения [по местам проведения митингов] есть в действующем законодательстве, мне кажется, дополнительных не нужно", - сказала Бокова в четверг ТАСС, отвечая на вопрос, какие места можно было бы включить в новый перечень.

Согласно закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", к местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся пограничная зона, территории у опасных производственных объектов, путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, а также высоковольтных линий электропередачи, территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента РФ и к судам.

Ранее Бокова на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выступила с предложением разработать законопроект, четко определяющий список мест для проведения митингов и политических акций.

В свою очередь, глава этой комиссии Андрей Климов заявил ТАСС, что сенаторы рассчитывают до конца сентября разработать законопроект о праве органов власти в муниципалитетах и населенных пунктах определять конкретные места, разрешенные для проведения митингов и политических акций. При этом он отметил, что отдельным законопроектом также будет обозначен перечень мест, где "категорически запрещено проведение манифестации для любых политических сил". Климов допустил, что запреты могут касаться территорий рядом с госпиталями, правительственными зданиями, местами, где круглосуточно находятся люди, подчеркнув, что пока может только рассуждать о возможных местах, где законопроектом будут запрещены политические мероприятия.