Посольство РФ: данные о четвертом пострадавшем в инциденте в Солсбери не вызывают доверия

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Информация Скотленд-Ярда о выявлении четвертого пострадавшего в инциденте в Солсбери, которым оказался еще один полицейский, не вызывает доверия. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, который прокомментировал обновленные данные лондонской полиции о расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Прежде всего непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года после случившегося. Имя якобы пострадавшего полицейского не называется, хотя ранее имена лиц, вовлеченных в реагирование на инцидент, включая сержанта полиции Ника Бейли, британская сторона охотно предавала огласке. Упоминается о некоем "ином методе" обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который, однако, почему-то был применен лишь сейчас. По этим причинам, а также с учетом многочисленных нестыковок в прежних заявлениях британских властей опубликованная сегодня информация не вызывает никакого доверия. Рассматриваем ее как новую попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки", - сказал он.

"Между тем по прошествии почти полутора лет с момента инцидента в Солсбери британцы продолжают упорно отказываться от сотрудничества с Россией, держат в тайне данные о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, нарушают свои обязательства по консульским конвенциям и договорам о правовой помощи. Очевидно, причина подобного поведения кроется в том, что раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона", - подчеркнули в российском посольстве.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.