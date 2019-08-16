{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы в Мосгордуму - 2019

Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации Яшина на выборы в Мосгордуму

Незарегистрированного кандидата доставили на заседание суда из спецприемника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отказал Яшину в исковом заявлении", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему

Яшин участвовал в заседании лично, его доставили из спецприемника, где он отбывает административный арест. Он просил отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы, однако суд не нашел нарушений в решениях избирательных комиссий.

Центризбирком на заседаниях 2, 7, 9 и 13 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов, в том числе у большинства кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Кроме того, Соболь, Брюханова и супруга Геннадия Гудкова неверно заполнили документы о принадлежащем им имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская, Екатерина Игнатова и Иван Кульнев отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Теги
РоссияВыборы в Мосгордуму - 2019
Ситуация на Корейском полуострове
Замглавы МИД РФ обсудил в КНДР ситуацию на Корейском полуострове и трехсторонние проекты
Стороны пришли к соглашению по поводу продолжения сотрудничества по разным направлениям
Читать полностью