Около 30 тыс. россиян хотят проголосовать 8 сентября по месту нахождения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на данный момент около 30 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах 8 сентября на избирательном участке по месту нахождения.

"Что касается технологии дистанционного электронного голосования и цифрового избирательного участка, то она устроена на технологии механизма "Мобильный избиратель". Сегодня в рамках этой кампании для голосования по месту нахождения уже порядка 30 тысяч избирателей написали заявления", - сказал Булаев журналистам в пятницу.

По его словам, для участия в эксперименте по электронному голосованию, который будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное) в Москве, поступило около 2 тыс. заявок. "Это достаточно серьезная цифра избирателей, которая позволяет протестировать систему в реальном, боевом действии. По цифровым участкам заявлений не так много, как нам бы хотелось, но сейчас идет активная информационная работа в регионах и в Москве, и мы уверены в том, что количество избирателей придет на цифровые участки, которое позволит нам сделать вывод о дееспособности и востребованности этой технологии", - уточнил замглавы ЦИК.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).