ЦИК: число отказов в регистрации кандидатам в Мосгордуму снизилось почти в два раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что количество отказов в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы уменьшилось практически в два раза по сравнению с выборами в столичный парламент в 2014 году.

"Количество отказов уменьшилось, потому что кандидаты стали готовить лучше документы. Здесь я бы еще один фактор отметил - более лояльное отношение к кандидатам избирательных комиссий, которые помогают им. Сейчас они это стали делать более эффективно, отсюда такое значительное снижение отказов в регистрации. По Москве особенно видно, почти в два раза", - сказал Булаев журналистам в пятницу.

По его словам, процедура регистрации кандидатов в Мосгордуму в этом году прошла значительно лучше, чем пять лет назад. "И мы не видим здесь существенного изменения в работе комиссии [Мосгоризбиркома], наоборот, она более лояльно работала", - уточнил замглавы ЦИК.

При этом он также отметил, что в абсолютном большинстве регионов процесс приема документов и регистрации проходил в штатном режиме. "Количество жалоб из отдельных регионов равно нулю", - заключил Булаев.

Центризбирком на заседаниях 2, 7, 9 и 13 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов, в том числе у большинства кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Кроме того, Соболь, Брюханова и супруга Геннадия Гудкова неверно заполнили документы о принадлежащем им имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская, Екатерина Игнатова и Иван Кульнев отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в депутаты в Мосгордуму. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.