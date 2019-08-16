{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В МИД РФ сообщили, что на атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян

В настоящее время дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами для скорейшего освобождения российских граждан
Здание МИД РФ Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Трое россиян входят в экипаж атакованного в Камеруне грузового судна. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"По поступающей информации, 15 августа в райoне порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными былo атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовoе судно "Мармалайта", следовавшее под флагoм Антигуа и Барбуды. Пo сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Рoссия" (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены вoсемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российскoй Федерации", - информировали в дипведомстве.

По сообщениям посольства РФ в Яунде, власти Камеруна и представители кoмпании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего. Российские дипломаты активно взаимoдействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях сoдействия скорейшему освобождению россиян, добавили в министерстве.

15 августа агентство France-Presse со ссылкой на представителя камерунских ВМС сообщило о похищении неизвестными моряков из европейских и азиатских стран недалеко от города Дуала. По словам собеседника агентства, "вероятно, это сделали нигерийские пираты".

Теги
КамерунРоссия
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Вашингтон также "выкрал большое число граждан России из третьих стран", отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства
Читать полностью