МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 августа посетит Финляндию с рабочим визитом, об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"21 августа состоится рабочий визит в Финляндию по приглашению президента этой страны. Он станет продолжением постоянного политического диалога на высшем уровне", - сказал Ушаков.

По его словам, в прошлом году президенты двух стран дважды встречались. "В этом году уже был контакт в Петербурге на полях пятого Международного Арктического форума", - отметил представитель Кремля.

Ушаков сообщил, что программа визита предусматривает беседу президентов России и Финляндии, затем пройдет пресс-конференция. "После этого предусмотрен совместный переход на катере к причалу крепости Свеаборг. Там состоится рабочий обед, в ходе которого будут продолжены переговоры. Затем финская сторона предусматривает беседу президентов в формате один на один", - сообщил Ушаков.

Перспективы развития двусторонних отношений

В ходе предстоящего визита будут также рассматриваться перспективы развития двусторонних российско-финских отношений, а также восстановление контактов между РФ и Евросоюзом в полном объеме.

"В ходе визита будет обсуждаться развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях. Также будут обсуждаться перспективы восстановления конструктивного диалога России с Европейским Союзом с учетом того, что Финляндия сейчас председательствует в ЕС с июля по декабрь текущего года", - сказал Ушаков.

По его словам, одной из тем предстоящих переговоров станет взаимодействие двух государств в Арктическом регионе. "Наверняка будет обсуждаться тема безопасности в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использовании транспондеров военной авиацией", - добавил Ушаков.

Он сообщил, что в 2018-м году двусторонний товарооборот вырос по сравнению с 2017-м годом на 19% и составил $14,8 млрд. Ушаков отметил, что по итогам пяти месяцев текущего года было отмечено снижение объема двусторонней торговли на 6,2% до $5,9 млрд.

По словам Ушакова, Россия и Финляндия активно развивают взаимодействие в сфере энергетики. В частности, крупнейшим финским инвестором в российскую экономику стал энергетический концерн "Фортум", вложивший в российские проекты более €5 млрд. В сотрудничестве с "Роснано" финский концерн "Фортум" создал совместный инвестиционный фонд для развития ветроэнергетики в РФ объемом 30 млрд рублей, реализующий проекты в Мурманской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Татарстане.

Ушаков напомнил, что крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство атомной электростанции "Ханхикиви" с участием Росатома. По словам Ушакова, Россия и Финляндия также углубляют сотрудничество в области охраны окружающей среды. "Изучаются возможности привлечения финских технологий по утилизации твердых коммунальных отходов в России", - сказал помощник российского президента.