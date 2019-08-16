Путин проведет полноформатные переговоры с премьером Индии 4 сентября во Владивостоке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет полноформатные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 4 сентября во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"4 сентября в привязке к форуму (Восточный экономический форум) проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", - сообщил Ушаков.

Он напомнил, что с 4 по 6 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, в котором планирует принять участие российский лидер. По словам представителя Кремля, верстающаяся сейчас программа президента имеет "колоссальную международную составляющую". Он отметил, что встреча с Моди пройдет в привязке к форуму.

По его словам, переговоры предполагают двусторонние контакты, подписание ряда документов, а также вручение премьеру Индии ордена Андрея Первозванного. Путин и Моди вечером 4 сентября также планируют провести ужин в формате тет-а-тет. На следующий день, 5 сентября, Путин продолжит работу по программе форума.