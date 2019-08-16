Ушаков: вопрос организации визита Путина в КНДР не прорабатывается

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вопрос организации визита президента РФ в КНДР не обсуждается. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Нет, пока ничего не могу сказать. Этот вопрос не обсуждается", - сказал Ушаков на просьбу прокомментировать сообщения корейских СМИ о потенциальной подготовке поездки российского лидера в Северную Корею.

Переговоры лидеров РФ и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.