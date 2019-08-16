Россия направила приглашение на празднование Победы Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов.

"Да, это вы попали в точку, потому что мы вчера направили Борису Джонсону. Ким Чен Ыну заранее направили", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, были ли соответствующие приглашения разосланы мировым лидерам.

Отвечая на уточняющий вопрос, ушло ли уже официальное приглашение президенту США Дональду Трампу помощник российского лидера сказал: "Да, ушло".

Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их встречи, которая состоялась в Осаке на полях саммита Группы двадцати. Трамп в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение. "Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение", - сказал Трамп. "Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем это", - добавил президент США.