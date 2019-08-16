МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 августа проведет в Москве переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Главное в программе визита, который пройдет с 20 по 23 августа, это переговоры двух президентов, которые состоятся 22 августа. Но при этом президент Мозамбика также примет участие в двустороннем деловом форуме с участием бизнесменов России и представителей ряда компаний из Мозамбика", - сказал Ушаков.

По его словам, данный визит важен с учетом того, что 23-24 октября в Сочи пройдет первый саммит Россия - Африка.

Ушаков отметил, что в Мозамбике на 15 октября намечены выборы, в связи с чем президент этой страны не сможет посетить саммит.

Представитель Кремля сообщил, что по итогам предстоящих 22 августа переговоров президентов двух стран запланировано подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов, а также деловых соглашений.

По словам помощника президента, российские компании проявляют активный интерес к сотрудничеству с мозамбикскими партнерами. Среди них он назвал "Роснефть", УАЗ, ГАЗ, "Камаз", "Интер РАО - Экспорт", "Силовые машины", "Росгеологию", Газпромбанк.

Российско-мозамбикский товарооборот в 2018 году составил 115 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 25%. В январе-мае текущего года объем двусторонней торговли составил 30 млн долларов.