Совет сотрудничества России и Франции по безопасности пройдет в Москве 9 сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет сотрудничества РФ и Франции по безопасности в формате 2+2 с участием глав МИД и Минобороны пройдет в Москве 9 сентября. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Согласовано проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и министров обороны, то есть 2+2", - сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что задействование этого формата очень важно с точки зрения выработки совместных подходов к актуальным международным проблемам и проблемам в области безопасности.

Характеризуя двусторонние отношения России и Франции, представитель Кремля отметил, что в последние месяцы контакты по политической линии активизировались. В частности, он заметил, что 24 июня в Гавре премьер-министр Дмитрий Медведев провел переговоры со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом. Он добавил, что функционирует совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

Ушаков констатировал, что вопреки всевозможным ограничениям товарооборот в 2018 году вырос на 11,2% и сейчас составляет $17,2 млрд. "Определенный рост мы отмечаем, хотя до уровня 2013 года мы еще не дотягиваем, тем не менее бизнес активно ведет работу на нашем рынке, присутствуют более 500 компаний с участием международного капитала", - привел примеры Ушаков, добавив, что весной Путин провел встречу с представителями французских деловых кругов. Развивается также и культурно-гуманитарная связь.