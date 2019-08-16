Ушаков заявил, что вопрос о поставке второй партии С-400 Турции активно прорабатывается

Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400", - сказал он, отметив, что речь идет о ранее заключенных договоренностях. Что касается военно-технического сотрудничества в целом, то, по его словам, переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.

"Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, ставит ли турецкая сторона тему возможной поставки истребителей Су-35 на повестку дня.