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Ушаков заявил, что вопрос о поставке второй партии С-400 Турции активно прорабатывается

Помощник президента отметил, что речь идет о ранее заключенных договоренностях

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вопрос о поставке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается.

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Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400", - сказал он, отметив, что речь идет о ранее заключенных договоренностях. Что касается военно-технического сотрудничества в целом, то, по его словам, переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.

"Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, ставит ли турецкая сторона тему возможной поставки истребителей Су-35 на повестку дня.

Теги
ТурцияРоссияУшаков, Юрий Викторович
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