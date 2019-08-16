Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Эфиопии подготовку к саммиту Россия - Африка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау обсудили в пятницу перспективы двустороннего сотрудничества и подготовку к предстоящему саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались основные направления дальнейшего развития российско-эфиопского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, - отметили в российском дипведомстве. - Были рассмотрены также вопросы подготовки и проведения 24 октября в Сочи саммита Россия - Африка".

Как указали в министерстве, встреча состоялась по просьбе посла Эфиопии.