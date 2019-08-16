Комиссия Думы по борьбе с иностранным вмешательством может предложить законодательные меры

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством, которую планируется создать на заседании совета палаты 19 августа, может предложить в том числе законодательные меры. Об этом заявил в пятницу ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Задачей комиссии будет собрать всю информацию об имеющихся фактах вмешательства иностранных государств в нашу внутреннюю политику, в первую очередь в избирательную кампанию в России", - сказал парламентарий. "Эта информация будет собираться гласно, открыто, результаты работы комиссии будут обнародованы", - пообещал он.

"Если потребуется, мы будем готовы внести необходимые изменения в законодательство", - продолжил первый замглавы фракции, отвечая на соответствующий вопрос. "У нас также появятся основания для разговора [на эту тему] с нашими коллегами в парламентах тех стран, чье вмешательство будет зафиксировано", - добавил он.

По сведениям политика, на заседании совета 19 числа планируют присутствовать в том числе лидеры оппозиционных фракций Госдумы - Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), которые обычно не принимают участие в заседаниях совета, направляя своих заместителей.

Исаев также сказал, что на пост руководителя комиссии рассматривается кандидатура председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. "Такое предложение, действительно, обсуждается. Оно выглядит достаточно логично с учетом того, что, по всей видимости, обеспечивать деятельность комиссии будет возглавляемый им комитет", - отметил он.

Ранее оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследования вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала.