Кремль обратил внимание на смягчение меры пресечения Дельпалю перед встречей Путин-Макрон

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В Кремле отметили смягчение меры пресечения французскому бизнесмену Филиппу Дельпалю, решение по которому суд принял буквально за несколько дней до визита президента РФ Владимира Путина во Францию. На это обратил внимание в беседе с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков, напомнив, что это уголовное дело Путин ранее обсуждал с Макроном.

"15 августа Филипп Дельпаль - французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест", - заявил Ушаков. Он напомнил, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с президентом России. "Вот непосредственно перед визитом такое решение суда [было принято]", - сказал помощник президента РФ.

В четверг Мосгорсуд перевел обвиняемого в мошенничестве фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля из СИЗО под домашний арест до 13 октября. Помимо Дельпаля, под домашним арестом содержатся основатель фонда Майкл Калви и бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал глава фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 г. на основании заявления члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.