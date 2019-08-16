Посольство РФ в Лондоне: США и Великобритания накаляют обстановку в Персидском заливе

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании приведет к обострению обстановки в Персидском заливе. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Лондоне.

"Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой "миссии по обеспечению свободы мореплавания", будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе", - говорится в распространенном коммюнике.

В посольстве отметили, что "РФ на протяжении многих лет выступает за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путем". "Считаем, что добиться этого можно исключительно посредством создания инклюзивной системы региональной безопасности. В этой связи оптимальным механизмом представляется разработанная нами еще в 2004 году и обновленная с учетом последних тенденций Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Документ предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных сил и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом регионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

"На днях в ходе встречи в МИД Великобритании мы ознакомили с нашей концепцией британскую сторону, акцентировав, что настроены на обсуждение данной темы со всеми заинтересованными партнерами и продолжение такого диалога как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов", - добавили в российском диппредставительстве.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в инициированной Вашингтоном коалиции. 6 августа свою готовность принять участие в коалиции подтвердил Израиль.