МИД РФ призвал россиян избегать мест скопления людей в Гонконге из-за протестов

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"В центре Гонконга проходит многотысячная акция протеста сотрудников сферы образования, усилены меры безопасности. - говорится в сообщении в Twitter. - Рекомендуется избегать мест массового скопления людей".

На 17 августа в Гонконге также планируются митинги в районах Hung Hom, To Kwai Wan и Kowloon Сity в материковой части города. Полиция отказалась утвердить заявки на шествие. Многие демонстранты намерены выйти на улицы, проигнорировав предупреждения властей.

На 18 августа крупный митинг намечен в районе Causeway Bay. Организаторы акции из продемократической организации "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Мероприятие планируется начать в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория и завершить в деловом центре. Полиция не одобрила заявку на маршрут шествия, но разрешила протестующим остаться в парке.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.