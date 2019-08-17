Эксперт: встреча Путина и Макрона может способствовать снижению напряженности в Донбассе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которая намечена на 19 августа, может способствовать снижению напряженности на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт международного клуба "Валдай", руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

"[На Украине] сменилось руководство, которое афиширует свое намерение возобновить диалог в нормандском формате, а его инициатором была именно Франция, - указал он. - Оба лидера понимают необходимость придать новый импульс минским договоренностям, которые сегодня, безусловно, буксуют, хотя бы в практическом плане, а именно - прекратить обстрелы и обменяться военнопленными. Такие меры разрядки могут запустить процесс снижения напряженности, связанной с украинским кризисом".

Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры российского и французского лидеров поспособствовать скорому проведению саммита "нормандской четверки", собеседник агентства отметил, что такую встречу "нужно чем-то наполнить". "Пока что она под вопросом. Но так как и Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Ангела Меркель уже имели достаточно плотный контакт с новым украинским руководством, то они, видимо, смогут повлиять на позицию [президента Украины Владимира] Зеленского по вопросу выполнения минских соглашений, - обратил внимание Рубинский. - А идея Зеленского о присоединении к формату Великобритании и Соединенных Штатов вряд ли имеет перспективу".

Иран и другие вопросы

Ситуация вокруг Ирана - это еще одна тема, которая будет подниматься на встрече Путина и Макрона, уверен эксперт. "Продолжающееся противоборство США с Ираном создает взрывоопасную ситуацию в Персидском заливе, из которой стремятся найти выход и Россия, и Франция, - подчеркнул он. - Решение этой проблемы в интересах всех, а не только РФ и Франции".

Лидеры могут обсудить последние события в Гонконге, а также обострившуюся напряженность между Индией и Пакистаном из-за изменения статуса Кашмира. "Между Москвой и Парижем сохраняются принципиальные разногласия по ряду вопросов, но лидеры осознают необходимость диалога", - отметил политолог.

Кроме того, стороны рассмотрят возможные новые подходы по обеспечению глобальной безопасности. "После крушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности надо искать новые подходы, - сказал он. - И здесь Франция и Россия находятся в наилучшем положении, чтобы начать такой процесс".

В преддверии "семерки"

Рубинский обратил внимание на то, что встреча Путина и Макрона пройдет за несколько дней до саммита "Большой семерки" (G7). "Россия отсутствует в этом формате после событий на Украине 2014 года, - напомнил он. - А для Макрона принципиально важно найти общий язык с лидерами крупнейших держав".

Таким образом, по словам эксперта, французский лидер выступает в роли посредника для диалога по тем проблемам, компромиссное решение которых до последнего времени не находилось. "Существуют вопросы, которые являются для Макрона принципиальными, например, выход США из Парижского соглашения по климату, - указал собеседник агентства. - Москва и Париж также стремятся сохранить иранскую ядерную сделку, из которой ранее вышел Вашингтон".

По мнению Рубинского, диалог с Парижем сегодня особенно важен. "С кем иметь дело России в Западной Европе? Великобритания и ее новый премьер-министр целиком заняты Brexit, в Италии тяжелейший политический кризис, а канцлер ФРГ Меркель на выходе, чего она собственно и не скрывает, - пояснил он. - Так что в этих условиях заявка Макрона на то, чтобы выступать в роли представителя интересов Евросоюза перед ведущими державами мира, будь то РФ или США, очевидна".