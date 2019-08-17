В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек

ТАСС, 17 августа. Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Он также отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное урегулирование конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам в восстановлении мирной жизни, а также создаются условия для возвращения беженцев.

В то же время со стороны радикальных группировок продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий. Так, в пятницу боевики обстреляли 21 населенный пункт.

"16 августа зафиксировано 32 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эль-Бурайдж, Халаса, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Айн-Слеймо, Сандран, Айн-эль-Ашра провинции Латакия; Маканис-эд-Дувайри, Мгарет-Марза, Суккория, Эс-Салихия провинции Идлиб", - сказал Бакин.