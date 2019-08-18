Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии начинает визит в эту страну

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин в воскресенье начинает визит в эту страну, в ходе которого запланирована встреча с президентом Башаром Асадом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Боевого братства".

"В ходе поездки Саблин посетит один из кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Сирии, встретится с губернатором провинции Тартус [где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России] Сафуаном Абу Саадом, подписавшим в начале 2019 года соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве с городом Севастополем, чтобы передать ему приглашение посетить Севастополь", - рассказали в пресс-службе.

Депутат также посетит лагерь в Латакии, где отдыхают дети погибших сирийских военных, в том числе ребята, которые в этом году отдохнули в "Артеке" вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике. "Запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом", - отметили в пресс-службе "Боевого братства".

Предыдущий визит Саблина во главе российской делегации в Сирию состоялся в январе. Тогда прошли встречи с лидером САР, спикером парламента Хаммудой Сабагом, патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.