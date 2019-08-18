Совет Госдумы обсудит работу новостных агрегаторов и вмешательство извне в выборы в России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совет Госдумы обсудит в разгар летних парламентских каникул на внеочередном заседании в понедельник ситуацию с попытками иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в избирательный процесс. Еще одной темой заседания станет размещение новостными агрегаторами некорректных или искаженных заголовков в рейтинге топовых новостей.

В начале месяца оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. Речь, в частности, идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов. "Единая Россия" инициативу о проведении разбирательства поддержала.

12 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой было принято решение провести 19 августа внеочередное заседание совета Госдумы для обсуждения предложения фракций. Согласно повестке, речь на заседании также будет идти о создании специальной комиссии по этому вопросу.

Как сообщил тогда Володин журналистам, главе комитета по безопасности "поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения совету Государственной думы по рассмотрению фактов вмешательства". Заседание совета должно начаться в 12:00 мск.

Полномочия комиссии

Как сообщил корреспонденту ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комиссия по борьбе с иностранным вмешательством, которую планируется создать, будет заниматься сбором всей информации об имеющихся фактах вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику, "в первую очередь, в избирательную кампанию в России". Результаты работы комиссии будут обнародованы.

В случае необходимости, продолжил Исаев, комиссия сможет предложить изменения в законодательство. У депутатов "также появятся основания для разговора" на эту тему с "коллегами в парламентах тех стран, чье вмешательство будет зафиксировано", добавил он.

В качестве главы комиссии на данный момент рассматривается кандидатура Пискарева. Как заметил Исаев, обеспечивать деятельность комиссии, по всей видимости, будет возглавляемый им комитет по безопасности.

Ситуация с агрегаторами

Члены совета Госдумы также планируют затронуть тему работы новостных агрегаторов, в том числе алгоритмов выстраивания перечня топовых новостей, в который иногда попадают некорректные или ложные материалы, оставаясь на главной странице агрегатора даже после их официального опровержения.

Поводом для обсуждения послужила ситуация, сложившаяся после публикации 14 августа в газете "Коммерсантъ" статьи о том, что зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина направила в министерства и ведомства письмо с предложением запретить эксплуатацию старых машин. Эта информация была опровергнута, в том числе и самой Когогиной, по словам которой, речь идет лишь о предложении принять меры для стимулирования обновления парка коммерческого транспорта, а не личных авто. Однако новостные агрегаторы продолжали выводить в топы заголовки о планах по "запрету старых машин".

В связи со сложившейся ситуацией Исаев сообщил о намерении депутатов в начале сентября встретиться с представителями новостных и поисковых агрегаторов, "особенно если они зарегистрированы за рубежом", чтобы разобраться в этом вопросе. На следующий день Исаев обсудил данный вопрос с Володиным, после чего было принято решение поднять эту тему на внеочередном заседании совета Госдумы 19 августа. Как отметил тогда спикер, "принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки".