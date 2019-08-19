Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Досрочным голосованием на выборах в Госдуму и региональную законодательную думу в Хабаровском крае планируется охватить 5,5 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии края Геннадий Накушнов.

"С сегодняшнего дня на территории Хабаровского края стартовало досрочное голосование на выборах в Государственную думу и законодательную думу Хабаровского края. <...> Примерное количество избирателей в труднодоступных местностях, на лесозаготовительных участках, в артелях старателей, на маяках и метеостанциях, составляет около 5,5 тыс. человек", - сказал он.

Накушнов уточнил, что членов избирательных комиссий доставят вертолетами в отдаленные местности Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко районов, а также на труднодоступные территории вдоль побережья Охотского моря в Советско-Гаванском районе. Для проведения досрочного голосования будут также использованы лодки, катера, автомобили повышенной проходимости и железнодорожный транспорт.

"Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления будет проходить таким образом: за десять дней до дня голосования нужно будет прийти в муниципальную либо территориальную комиссию, за три дня - в участковую комиссию, написать соответствующее заявление и проголосовать. Бюллетень будет запечатан в конверт, а после вскрыт и опущен в ящик для голосования в день голосования", - пояснил Накушнов.

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы в Госдуму, выборы депутатов Законодательной думы края, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений, а также главы Комсомольска-на-Амуре.