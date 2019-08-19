Глава совета депутатов на Алтае вышла из "Единой России" после видео о ее грубом поведении

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Председатель совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмила Ящемская вышла из партии "Единая Россия" после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором женщина выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их и намекая на свою высокую должность. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Как только инцидент случился, с нее были взяты объяснения, после чего было разбирательство по этому поводу. И после этого она написала заявление о выходе из рядов партии, оно удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

Сама Ящемская после появления видео заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, предположив, что ролик является подделкой.

Секретарь генерального совета партии, член Совета Федерации Андрей Турчак 15 августа сообщил ТАСС, что партийная комиссия "Единой России" по этике в сентябре рассмотрит сообщения СМИ о грубом поведении крымского сельского парламентария Ивана Васенина и алтайского спикера районного совета депутатов Людмилы Ящемской. Ранее крымские СМИ распространили скриншоты переписки в соцсетях, где предположительно депутат Петровского сельсовета Симферопольского района Иван Васенин хамит гражданам, используя нецензурную брань. Как отметил Турчак, такое поведение партийцев недопустимо, и каждому случаю партия даст оценку.

Чемальский район с населением 10 тыс. человек находится на севере Республики Алтай. Ящемская возглавляет районный совет депутатов с ноября 2018 года.