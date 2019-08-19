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Пресс-подход по итогам заседания Совета Госдумы. Видеотрансляция

Главной темой обсуждения стала ситуация с попытками иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в избирательный процесс

ТАСС/Ruptly

Совет Госдумы на внеочередном заседании обсудил ситуацию с попытками иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в избирательный процесс. Еще одной темой собрания стало размещение новостными агрегаторами некорректных или искаженных заголовков в рейтинге топовых новостей.

В начале месяца оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. Речь, в частности, идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов. "Единая Россия" инициативу о проведении разбирательства поддержала.

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Заседание комиссии Думы по расследованию вмешательства в дела РФ пройдет на этой неделе
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